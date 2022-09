Gewinnen Sie das limitierte Destiny 2-Emblem Scientia Illuminata

Die Saison der Plünderung ist da. Lightfall wurde enthüllt. Es ist eine großartige Zeit, um ein Fan von Destiny 2 zu sein. Um all die großartigen Neuzugänge und geplanten Inhalte für Bungies Looter-Shooter zu feiern, bieten wir den Hütern die Möglichkeit, ein sehr begrenztes Emblem im Spiel in die Hände zu bekommen.

Bekannt als Scientia Illuminata, bieten wir 15 Codes für dieses Emblem (das Sie im obigen Bild selbst sehen können) für unsere Leser an. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine kurze Frage zum Destiny 2 Showcase zu beantworten, der kürzlich stattgefunden hat und über den wir zusammen mit Destiny 2 Streamer Lana Lane live geplaudert haben. Schauen Sie sich den Stream unten noch einmal an, machen Sie sich mit dem vertraut, was enthüllt wurde, und gehen Sie dann zur Umfrage hier, um die folgende Frage zu beantworten:

Wie heißt die neue Unterklasse, die in Destiny 2: Lightfall ankommt?