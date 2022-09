Temtem, das Monster-erobernde MMO im Pokémon-Stil, wurde offiziell gestartet

HQ

Seit dem Start von Kickstarter und Early Access im Jahr 2018 gab es ständige Verbesserungen und Updates für Temtem, das Kreaturenfang- und Trainings-MMO, das in Abwesenheit von Game Freak und The Pokémon Company der Traum vieler war, die ihre Serie verstärkten. Das spanische Studio Crema Games hat die Testphase beendet und ist bereit, uns heute das volle Abenteuer zu geben. und Temtem hat gerade seine 1.0-Version und physische Editionen für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch veröffentlicht, die in Spanien von Meridiem Games veröffentlicht wurden.

Temtem wird die Spieler mitnehmen, um Monster auf den sechs Inseln, aus denen der Luftarchipel besteht, zu erkunden und zu fangen. Allein oder im Koop werden wir in der Lage sein, Hunderte dieser Kreaturen namens Temtem zu fangen und zu trainieren, um sie zum Wettbewerb zu bringen, während wir es mit dem bösen Belsoto-Clan aufnehmen.

Die physische Edition von Temtem enthält Temtem Plus, einen umfassenden Add-on-Service, der unbegrenzten Zugriff auf den globalen Chat, den Handelsknotenpunkt und zusätzlichen Speicherplatz für bis zu 600 Temtem bietet. Temtem Plus kann separat für 19,99 € erworben werden.

Gamereactor wird euch bald eine Rezension der endgültigen Version von Temtem mit all den neuen Features und Geheimnissen bringen, die das Spiel zu bieten hat. Lass das Abenteuer beginnen!