Tommy Hilfiger streamt Modenschau in Roblox

HQ

Titel wie Fortnite, Minecraft und Roblox definieren ständig neu, was ein Spiel sein kann, indem sie Dinge tun, die nicht als Gameplay betrachtet werden können und eher mit dem sogenannten Metaverse-Trend zusammenhängen (wie Konzerte, Vorträge und große Meet-ups). Am 11. September ist es Zeit für mehr davon, da Tommy Hilfiger seine New York Fashion Week Show in Roblox streamen wird.

Auf diese Weise erreichen sie ein potenzielles Publikum von 55 Millionen Nutzern, und auch die Profile Dayzee, Guggimon und Janky von Superplastics werden als digitale Avatare an der Veranstaltung teilnehmen. Hilfiger hat auch eine Roblox-Welt namens Tommy Play, die sowohl Gameplay als auch Geschäfte bietet, in denen Sie Tommy Hilfiger-Outfits für Ihre Avatare kaufen können.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Tommy Hilfiger eine Zusammenarbeit mit Roblox eingeht, als sie letztes Jahr die Kollektionslinie Tommy x Roblox Creators auf den Markt brachten, die von acht digitalen Modedesignern entworfen wurde. Sie können den Stream über Tommy Play in Roblox und auf tommy.com verfolgen.