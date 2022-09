Battlefield-Veteran Lars Gustavsson verlässt DICE

HQ

Eine der einflussreichsten Figuren der Battlefield-Serie verlässt DICE nach über 20 Jahren Arbeit beim Entwickler. Lars Gustavsson, bekannt als Creative Director der Serie, hat beschlossen, seine Zeit beim EA-Entwickler hinter sich zu lassen und wird seine Talente woanders hinbringen, wie in einem neuen Blogbeitrag erwähnt.

"Während wir auf die Zukunft von Battlefield hinarbeiten, müssen wir daran denken, denen zu danken, die uns hierher gebracht haben. Creative Director Lars Gustavsson, der das Franchise von Anfang an begleitet und liebevoll Mr. Battlefield genannt wird, hat beschlossen, dass er bereit für ein neues Abenteuer ist. Wir danken ihm für seine unschätzbare Erfahrung, sein Fachwissen und seine Freundschaft in all den Jahren."

In der Erklärung, in der Gustavssons Weggang angekündigt wurde, heißt es weiter: "Lars hat einen erheblichen Teil seines Lebens Battlefield gewidmet und ist stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, das Franchise zu dem zu machen, was es heute ist. Er freut sich darauf, den Staffelstab an die nächste Generation von Battlefield-Entwicklern bei DICE, Ripple Effect, Industrial Toys und Ridgeline Games weiterzugeben."

Was dies für die Personen bedeutet, die in Zukunft für Battlefield verantwortlich sind, liegt diese Verantwortung bei Vince Zampella von Respawn, Rebecka Coutasz von DICE, Ripple Effect Studios, Christian Grass und Alex Seropian von Industrial Toys.