Wir sind auf dem heutigen GR Live auf dem Weg in eine ganz neue Welt

Anfang dieser Woche hat Gameloft das magische Lebenssimulationsspiel Disney Dreamlight Valley in den Early Access gebracht, einen Titel, der es den Spielern ermöglicht, eine Reihe von ikonischen Disney-Charakteren zu treffen und ihnen zu helfen, indem sie die Welt, in der sie leben, wieder aufbauen, die durch das schreckliche Vergessen überwunden wurde. Unnötig zu sagen, dass es ein Spiel ist, das in diesem Disney-Wunder tropft.

Aber Sie müssen nicht mein Wort dafür nehmen, denn Sie können es einfach selbst sehen, wenn unsere eigene Rebeca später heute live geht und die erste Stunde des Spiels überprüft. Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ finden Sie Rebeca am typischen Ort der GR Live-Homepage.

Und bis wir live gehen, schaut euch auch den neuesten Trailer für den magischen Titel an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was wir auf Lager haben werden, wenn wir in ein paar Stunden loslegen.