Netflix hat ein Veröffentlichungsdatum für Glass Onion: A Knives Out Mystery festgelegt

Die Fortsetzung von Rian Johnsons Knives Out ist einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres, aber bis gestern wussten wir nur, wann wir ihn sehen würden, dass es bis Ende des Jahres sein würde. Glücklicherweise hat Netflix beschlossen, dieses Geheimnis zu Bett zu bringen, da ein neuer Trailer für den Film zusammen mit dem tatsächlichen Veröffentlichungsdatum für den Streifen debütierte.

Bekannt als Glass Onion: A Knives Out Mystery, sieht der Film Daniel Craig zurück in der Hauptrolle des berühmten Detektivs Benoit Blanc und spielt neben einer beeindruckenden Besetzung wie Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson und Dave Bautista.

Was die Handlung des Films betrifft, sagen wir einfach, dass ein Mord stattgefunden hat und Blanc noch einmal herausfinden muss, wer der Mörder ist, und wann wir erwarten können, dass der Film landet, hat Netflix gesagt, dass er im Dezember in ausgewählten Kinos ankommen wird, bevor er am 23. Dezember auf Netflix gestreamt wird.

Schaut euch unten den Trailer zum Film an.