Der 21. Oktober wird nicht nur ein aufregender Tag, wenn Sie sich auf Gotham Knights, New Tales from the Borderlands, Scorn und Persona 5 Royal freuen, sondern auch auf diejenigen, die für Black Adam gehypt werden. Wir sind jetzt nur noch sechs Wochen von DCs erwartetem Film entfernt, woran uns Warner Bros. Discovery mit einem neuen Trailer erinnert, der einige der verschiedenen Feinde zeigt, gegen die Dwayne Johnson antreten wird.