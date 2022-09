The Peripheral ist eine neue Sci-Fi-Serie und wir haben den ersten Trailer

HQ

Prime Video scheint in letzter Zeit mit der brillanten dritten Staffel von The Boys und The Lord of the Rings: The Rings of Power auf dem Vormarsch zu sein. Am 21. Oktober ist es Zeit für ein weiteres spannendes Projekt auf dem Streaming-Dienst, das etwas für die Westworld-Fans zu sein scheint.

Diese Serie heißt The Peripheral und basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2014. Es wurde vom Vater des Cyberspace selbst, William Gibson, geschrieben, der dafür bekannt ist, sehr überraschende und leicht verblüffende und auch halluzinatorische Geschichten zu liefern. Hier lernen wir Chloë Grace Moretz (Hit Girl in Kick-Ass) in einem Abenteuer kennen, das mehrere Zukünfte mit sich bringt.

Scott B. Smith ist der Showrunner, und das Kreativteam hat ein paar wichtige Mitglieder von Westworld, was darauf hindeuten sollte, welche Art von Storytelling wir erwarten können. The Peripheral hat jetzt seinen ersten Trailer bekommen, den ihr euch unten anschauen könnt.

Was denkst du über die Aussichten von diesem?