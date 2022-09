Xbox kündigt Indie-Game-Herbst-Showcase an

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Microsoft ein Programm namens Independent Developers @ Xbox ([email protected]), das im Grunde eine Möglichkeit für Videospielentwickler ist, ihre Titel selbst zu veröffentlichen, ohne dass ein Publisher erforderlich ist.

Dies ist sehr populär geworden und hat im Laufe der Jahre zu einer ganzen Menge Qualität geführt, wie Mutant Year Zero: Road to Eden, FAR: Lone Sails und Tunic, um nur einige zu nennen. Jetzt ist es an der Zeit, eine neue Runde [email protected] Spiele zu präsentieren und zu enthüllen, da Microsoft gerade auf Xbox Wire bestätigt hat, dass wir uns auf ein [email protected] Fall Showcase am 14. September um 19:00 Uhr (MESZ) freuen können.

Uns werden 90 Minuten Inhalt versprochen, darunter das Gameplay von Ghostbusters: Spirits Unleashed. Etwas, auf das man sich vielleicht freuen kann?