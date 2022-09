Gerücht: Captain America und Black Panther schließen sich im neuen Marvel-Spiel zusammen

Der Disney & Marvel Games Showcase soll morgen um 21 Uhr BST / 22 Uhr MESZ beginnen, und wir wissen bereits, dass es einige aufregende Dinge auf Lager gibt. Sowohl Disney Dreamlight Valley, Marvel als auch Lego Star Wars: The Skywalker Saga werden angezeigt, aber der große, bereits angekündigte Headliner ist Uncharted-Schöpferin Amy Hennig und Skydances Marvel-Spiel. Uns wurde nur gesagt, dass es ein Ensemble von Marvel-Charakteren sein wird, also waren Fantastic Four, X-Men und dergleichen beliebte Theorien. Jetzt scheint es, als wäre es nicht diese Art von Ensemble.

MCU Stats, das in der Vergangenheit einige Filmdetails durchgesickert hat, behauptet, dass sich Captain America und Black Panther im Marvel-Spiel von Skydance tatsächlich zusammenschließen werden, um Hydra während des 2. Weltkriegs zu bekämpfen. Leider teilen sie nicht mehr Details als das, aber zumindest müssen wir nicht lange auf weitere Informationen und hoffentlich etwas Gameplay warten.