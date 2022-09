Xbox bekommt 2023 ein komplett neues Dashboard und Menüs

HQ

Die Wünsche und Bedürfnisse der Spieler haben sich in den letzten zehn Jahren drastisch verändert, daher ist es nicht verwunderlich, dass Microsoft im Laufe der Jahre viele kleinere Änderungen an den Xbox-Menüs vorgenommen hat. Einige hatten immer noch gehofft, etwas völlig Neues zu sehen, als die Xbox Series auf den Markt kam, aber das scheint nächstes Jahr zu passieren.

Ivy Krislov, Senior Product Manager Lead von Xbox Experiences, verrät , dass sich das Xbox-Dashboard im Jahr 2023 drastisch ändern wird. Wir wissen nicht genau, auf welche Weise, da einige Xbox-Insider im Alpha Skip-Ahead-Ring in den kommenden Monaten eine Vielzahl von Änderungen erleben und testen und ihr Feedback mit dem Unternehmen teilen werden. Die ersten enthalten eine "Jump back in" -Zeile, in der sich kürzlich verwendete Spiele und Anwendungen befinden, einige der wichtigsten System-Apps, die ihre eigenen dedizierten Kacheln erhalten, und kuratierte Inhalte und Empfehlungen, die auf Ihrem Geschmack basieren.

Einfach ausgedrückt, scheint das Hauptziel darin zu bestehen, es für uns einfacher und schneller zu machen, unsere Lieblingssachen zu finden und zu verwenden, einen besseren Fluss und eine bessere Synergie in den Menüs zu schaffen und im Allgemeinen ein persönlicheres Dashboard zu erstellen. Aus diesem Grund werden Sie nicht unbedingt so etwas wie das folgende Beispiel sehen, wenn die endgültige Version veröffentlicht wird, da dies sowohl vom Feedback der Tester als auch von Ihrem Feedback in den kommenden Monaten abhängt.

Welche Art von Veränderungen wünschen Sie sich?