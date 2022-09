Warum The Devil in Me das Staffelfinale von The Dark Pictures ist

HQ

Supermassive bereitet die Veröffentlichung des vierten Teils seiner Horror-Anthologie The Dark Pictures vor. The Devil in Me wird auch ein Titel sein, der sich etwas von den vorherigen unterscheidet, da es zusätzlich zu den ausgefeilteren Grafiken (wie die, die House of Ashes bereits von Man of Medan oder Little Hope unterschieden) eine Reihe von Funktionen eingeführt hat, die das Spielerlebnis bereichern, wie Inventar und neue Charakterbewegungsoptionen. worüber wir bereits bei unseren ersten Eindrücken auf der Gamescom 2022 gesprochen haben, indem wir das Spiel direkt getestet haben.

Game Director Tom Heaton war so freundlich, uns ein Interview auf der Kölner Veranstaltung zu geben, und darin tauchte er in die Inspiration und die realen Ereignisse ein, auf denen der Titel basiert, der am November 15 veröffentlicht wird. Sie können es unten sehen.

HQ

Insbesondere gab er uns Details über die historische Figur, auf der die Geschichte basiert. H.H. Holmes, gilt als der erste Serienmörder in Nordamerika.

"H. H. Holmes, war ein Serienmörder, der in den 1890er Jahren in Chicago aktiv war. In diesem Jahrzehnt gab es in Chicago eine große Ausstellung, die Weltausstellung. Menschen aus dem ganzen Land reisten dorthin, um an der Messe teilzunehmen, und Holmes baute ein Hotel, um die Gäste unterzubringen, und ermordete sie dort. Er wurde vor Gericht gestellt, bis zu 27 Mordfälle gestanden und gehängt. (...) Für uns war es großartiges Ausgangsmaterial. Unser Spiel spielt in der Gegenwart, es geht um einen modernen Mörder, der von Holmes inspiriert ist und auch Zugang zu moderner Technologie hat, um Verbrechen zu begehen, was, wenn man darüber nachdenkt, erschreckend ist. Es passte also sehr gut zu dem, was wir erzählen wollten. Ich wollte etwas innerhalb des Serienmörder-Slasher-Genres machen, also war das gutes Material."

Wir sprachen auch über den rätselhaften Titel des Spiels und waren überrascht zu erfahren, dass es sich tatsächlich um ein echtes Zitat von Holmes selbst handelt.

"Holmes wusste, dass alles vorbei war. Er wusste, dass sie ihn aufhängen würden. Also begann er, seine Legende zu übertreiben. Er hielt während des Prozesses eine Rede vom Podium aus, in der er dem Richter sagte: "Ich habe den Teufel in mir, und ich konnte nicht mehr helfen, Menschen zu ermorden, als der Dichter beim Rezitieren helfen kann". Daher haben wir den Titel. Holmes bat darum, dass sie, als er begraben wurde, seinen Körper vollständig mit Zement bedeckten, weil er befürchtete, dass der Teufel aus seinem Körper entkommen und wieder töten würde.

The Devil in Me markiert das Ende dessen, was sie im Studio als die erste Staffel von The Dark Pictures bezeichnet haben, und wir müssen eine Weile warten, um herauszufinden, wohin die Serie nach diesem Abschluss geht. Vorerst hat das Studio nach der Veröffentlichung von The Quarry bereits ein neues Projekt gestartet, das eine ähnliche Länge verspricht.