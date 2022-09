Parallel Studio erzählt uns von der umweltfreundlichen Ausrichtung von Under the Waves

HQ

Während unserer Zeit auf der Gamescom vor ein paar Wochen hatten wir die Gelegenheit, uns das kommende erzählerische Unterwasser-Abenteuerspiel von Parallel Studio, Under the Waves, anzusehen. Dieser Titel, der von Quantic Dream veröffentlicht wird, erzählt die Geschichte von Stan, einem professionellen Taucher, der während der Einsamkeit seiner ozeanbasierten Mission seltsame Ereignisse erlebt.

Das Spiel selbst bietet eine breite Meereslandschaft zum Erkunden, und wie uns von Game Director Ronan Coiffec während eines Interviews bei GC (das Sie unten vollständig sehen können) gesagt wurde, hat es sogar einen ziemlich umweltfreundlichen Fokus.

"Eigentlich sind wir mit der Surfrider Foundation Europe verbunden, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzt", sagte uns Coiffec. "Mit diesem Spiel haben wir uns wirklich entschieden, die starken Botschaften zu ergreifen, aber nicht im Gesicht des Spielers, nicht wie Greenwashing-Dinge. Wir wollten wirklich Videospiele als Medium nutzen, und mit dieser Interaktivität starke Botschaften über Ökologie und den Respekt des Ozeans vermitteln, also fügen wir einfach einige kleine Interaktivitätsdinge hinzu, um den Finger darauf zu legen, was der Spieler tun kann und was der menschliche Einfluss auf die Ozeane ist.

Worauf sich Coiffec bezieht, zeigt sich unter anderem im Crafting-System, das es den Spielern ermöglicht, neue Gegenstände zu erstellen und dann alle weggeworfenen Materialien und Objekte zu einem späteren Zeitpunkt für einen anderen Zweck wiederzuverwenden, um zu verhindern, dass Abfälle zurückgelassen werden und im Ozean herumschwimmen.

Under the Waves hat derzeit kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber uns wurde gesagt, dass der Titel 2023 auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird.