Warum Star Trek Prodigy: Supernova das ideale "mein erstes Koop-Abenteuer" für Kinder im Alter von 7-11 Jahren sein könnte

Wir haben es auf der Gamescom in Aktion gesehen, aber wir konnten euch bis jetzt nichts darüber erzählen. Star Trek Prodigy: Supernova wird am 14. Oktober auf jeder Plattform veröffentlicht und im Interview unten hat sich Verlagsmanagerin Loz Doyle mit verschiedenen Themen befasst, während sie sich auf die breitere Attraktivität der neuesten Tessera Studios konzentrierte.

"Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, dass es vielleicht für 7 bis 11 [jährige Kinder] ist", gibt Doyle zu, bevor er die Prämisse des Spiels beschreibt. "Es hat eine Art Mischung aus Abenteuer, Erkundung, Sammlung, Kampf und Lösen von Rätseln, aber es ist sehr gleichmäßig verteilt, so dass du nicht ständig kämpfst, es gibt dir die Chance zu sagen: 'Oh, okay, lass uns diese Gegend erkunden, lass uns sehen, was ich hier finden kann'. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, einige der Rätsel zu vervollständigen, und ich denke, die Art und Weise, wie Rätsel in diesem Spiel eingeführt werden, ist wirklich nett von Tessera, dem Entwickler, gemacht. Du beginnst mit sehr einfachen Rätseln, aber wenn du gegen Ende des Spiels kommst, baut sich die Komplexität wirklich auf, aber es gibt dir die Chance, im Laufe der Zeit zu lernen. Also ja, es ist wirklich ansprechend, denke ich, für alle Altersgruppen."

"Wir haben hier so viel Interesse, weil es ein Star Trek-Spiel ist", fügt Doyle in Bezug auf die Anziehungskraft des Franchise hinzu. "Es gibt eine Menge Leute hier, die lustigerweise Star Trek mögen. Und der Entwickler war so sehr daran interessiert, eine wirklich authentische Erfahrung zu machen. Wir standen Paramount sehr nahe, wir hatten einen wirklich guten Autor im Team und wir arbeiteten mit dem Drehbuchautor aus der Serie zusammen, nur um sicherzustellen, dass es genau richtig war, wir haben alle Synchronsprecher aus der TV-Show verwendet, und das trägt so viel zur Tiefe des Spiels und zur Authentizität bei. Es gibt viele kleine Anspielungen auf andere Serien und Charaktere, die Sie erkennen, die Star Trek-Fans erkennen würden, die Kinder wahrscheinlich nicht erkennen würden.

In Bezug auf die dauerhafte Anziehungskraft kommt der Mann von OG schließlich zu dem Schluss, dass "sagen wir... Wenn du durch die Geschichte kommst, sind es wahrscheinlich 8 bis 10 Stunden, aber wenn du am Ende des Levels ankommst, zeigt es dir, was du verpasst hast und was du auf diesem Planeten nicht gefunden hast, und es gibt viele versteckte Bereiche, es gibt eine Menge Dinge zu entdecken, und es gibt ein paar... Wenn du neue Charaktere sammelst, musst du zurückgehen und diese Dinge finden und das Spiel abschließen."