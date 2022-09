Cannon Dancer für PlayStation, Switch und Xbox angekündigt

Cannon Dancer (in den USA auch bekannt als Osman) wurde 1996 in Spielhallen veröffentlicht, entwickelt von der Mitchell Corporation, die viele Mitglieder aus Capcoms Strider-Team hatte.

Dies ist ein Spiel in der gleichen Richtung wie Strider, was eine ganze Menge Action und Plattforming und einen Nahkampffokus anstelle von Schießen bedeutet. Es wurde jetzt für PlayStation, Switch und Xbox mit einer geplanten Veröffentlichung von Q1 2023 angekündigt. Wenn Sie Retro-Action und atemberaubende Pixel lieben, ist dies wirklich für Sie, schauen Sie sich den Trailer zur Konsolenankündigung unten sowie die offizielle Zusammenfassung weiter unten an.

HQ

Cannon Dancer ist ein Action-Jump-and-Run-Spiel, das in einem dystopischen späten 21. Jahrhundert spielt, in dem die Welt unter der Kontrolle einer einzigen Bundesregierung steht. Eines Tages taucht eine neue Bedrohung auf, die als "Abdullah der Sklavenhändler" bekannt ist - eine böse Zauberin, die die Kontrolle über die Welt übernehmen will - und verursacht weit verbreiteten Terror und Panik. Diese Angst führt zur Aufgabe aller wirtschaftlichen Aktivitäten und Korruption in der Regierung, die nun die Grundlagen der Gesellschaft selbst untergräbt. Der Direktor für Justizangelegenheiten, Jack Layzon, befürchtet das Schlimmste und ruft einen Einzeltäter herbei.

Der Spieler steuert eine Kanonentänzerin namens Kirin; ein erstklassiger Agent in einer Söldnereinheit namens "Teki" und ein hochqualifizierter Kampfkunstkämpfer. Auf seiner Reise muss er sich nicht nur Abdullah dem Sklavenhändler und den Regierungstruppen stellen, sondern auch den anderen Mitgliedern der Teki, die ihn aus persönlichen Gründen tot sehen wollen.