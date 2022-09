Es wird "mehr als ein Spiel" in der neuen The Witcher-Saga geben

HQ

In der Halbjahresausschreibung des Unternehmens für 2022 hatte Adam Kiciński, CEO von CD Projekt RED, auch einen Moment, um Neuigkeiten über seine berühmteste Saga - The Witcher - zu werfen. Insbesondere bestätigte er die Zusage des Studios, die Version von The Witcher 3: Wild Hunt wie geplant noch in diesem Jahr auf Xbox Series und PlayStation 5 zu veröffentlichen, und gab auch Hinweise darauf, was wir in der Zukunft der Abenteuer des Witcher-Universums erwarten können.

Insbesondere, dass seine Absicht darin besteht, dass es in diesem neuen Kapitel der Saga "mehr als ein Spiel" über The Witcher geben wird.

"Wir haben mehr als einen im Sinn. Die erste Saga bestand aus drei Spielen, also denken wir jetzt über mehr als eines nach, aber wir sind in der Vorproduktion des ersten Spiels der zweiten Witcher-Saga."

Das zukünftige The Witcher 4 (wobei der Titel natürlich noch festzulegen ist) wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und wird daher die RED Engine verwerfen, die das Studio für den dritten Teil erstellt und verwendet hatte. Es ist noch ein langer Weg, bis wir weitere Abenteuer des Zauberers haben, aber die Zukunft sieht hoffnungsvoll aus.