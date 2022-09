Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet und Violet Edition angekündigt

HQ

Nintendo hat gerade zwei große Ankündigungen über die nächste Generation von Pokémon Scarlet/Violet gemacht, die am 18. November herauskommt. Der erste war ein erstaunlicher Trailer, in dem wir eine Reihe von Orten, Charakteren und neuen Pokémon sahen, und der zweite war die Präsentation auch mit einem weiteren Trailer eines limitierten Nintendo Switch OLED auf Pokémon Scarlet / Violet.

Dieses neue Switch OLED-Modell ist bunter als die Sonderedition von Splatoon 3, die seit einigen Tagen im Handel erhältlich ist, und zeigt die Schilde der Trauben- und Orangenteams der Paldea-Region auf den Joy-Cons. Ebenfalls auf dem Dock befinden sich Bilder von Miraidon und Kiraidon, den legendären Pokémon dieser neunten Generation. Genau wie die OLED-Edition der Inklings wird dieses neue Switch-Modell kurz vor der Veröffentlichung der Spiele in den Handel kommen und am 4. November 2022 in die Läden kommen. Sie können alle Details im Trailer unten sehen.