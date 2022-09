2K Games kündigte spielbare Profis in PGA Tour 2K23 an

Vor etwas mehr als einer Woche erfuhren wir von der vollständigen Liste der lizenzierten Kurse für die PGA Tour 2K23. 2K Games hat nun beschlossen, den Hype weiter aufzubauen, indem es einige der spielbaren Profis im "Elite Roster" des Spiels enthüllt.

Zu den zurückkehrenden Profis gehören PGA TOUR 2K21 Cover-Athlet Justin Thomas und 2022 3M Open und Rocket Mortgage Classic Gewinner Tony Finau, und es gibt auch 2022 FedEx St. Jude Champion Will Zalatoris und den spanischen Power-Hitter Jon Rahm. Zu den weiblichen Profis gehören Lexi Thompson, die kanadische Rekordhalterin Brooke Henderson und das neuseeländische Wunderkind Lydia Ko.

Alle von ihnen tragen ihre Kleidung und Ausrüstung aus dem wirklichen Leben, und im Spiel haben sie eine einzigartige Reihe von Attributen, die ihre Fähigkeiten repräsentieren. Profis sind in Exhibition, Multiplayer und Divot Derby verfügbar. Weitere kommen nach dem Start, aber zumindest wissen wir jetzt, wer zumindest enthalten ist.



Tiger Woods



Justin Thomas



Lexi Thompson



Lydia Ko



Brooke Henderson



Will Zalatoris



Collin Morikawa



Toni Finau



Jon Rahm



Rickie Fowler



Justin Rose



Xander Schauffele



Zum Start ist Michael Jordan verfügbar und spielbar für diejenigen, die PGA TOUR 2K23 Standard Edition vorbestellen, und für diejenigen, die Deluxe Edition oder Tiger Woods Edition kaufen. Michael Jordan ist im "Michael Jordan Bonus Pack" enthalten.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und die PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen am 11. Oktober und die PGA TOUR 2K23 Standard Edition folgt am 14. Oktober. Verfügbare Plattformen sind Xbox Series X (und S), Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 und PC (Steam).