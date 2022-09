Die Wahrheit über Nakoruru in Smash Bros. und warum KOF XV nicht auf die Switch kommt

HQ

Die geliebte Nakoruru und ihr Falke Mamahaha sind die Headliner des Team Samurai DLCs, der in wenigen Wochen zu The King of Fighters XV kommt. Auf der Gamescom konnten wir es neulich ausprobieren und mit dem Produzenten Yasuyuki Oda sprechen, aber das Thema über den Kamui-Krieger führte uns zu einem anderen Spiel und einer anderen Plattform. Insbesondere Super Smash Bros. Ultimate und der Nintendo Switch.

Warum? Denn als Ende 2019 durchsickerte, dass der neue DLC-Charakter für Smash von SNK kommen würde, gab es Gerüchte, dass es sich um die weibliche Kämpferin handeln könnte, die dem Roster beitritt, und nicht um die offensichtlichste Wahl von Terry Bogard, da Samurai Shodown kurz darauf zu Nintendos Hybrid kommen würde.

"Ja, ich meine, ich bin mir wirklich

HQ

nicht einmal sicher, woher so ein Gerücht kommen würde", lacht Mr. Oda im Video, "weil es ursprünglich von Anfang an geplant war, Terry zu sein, aber, weißt du, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, dass es nur zeigt, dass es so viele Fans von ihr hier draußen in der Community gibt und sie würden sie wirklich gerne in solchen Spielen sehen, sogar vorwärts".

Auf jeden Fall können Smash-Spieler auf der Switch mit ihrem Mii-Kostüm, das als Teil von Challenger Pack 4 veröffentlicht wurde, immer so tun, als wären sie Nakoruru.

Aber als wir über Smash und die Switch sprachen, mussten wir nach etwas anderem fragen.

"Ja, also, natürlich, wenn Sie eine Switch haben, wissen Sie, es gibt eine Menge unserer Retro-Inhalte, Sie können fast jedes SNK-Retro-Kampfspiel dort spielen", betont Mr. Oda, als er gefragt wird, ob man KoF überall spielen und möglicherweise den letzten Eintrag anpassen kann, "und wir haben uns viel damit beschäftigt, sowohl bis hin zu King of Fighters XIV als auch XV. Eines der größten Probleme mit KoF ist, dass, wenn Sie drei Charaktere haben und Sie wissen, alle ihre Assets zwischen Runden und dergleichen laden müssen. Es passte wirklich nicht gut zu den Spezifikationen und den technischen Einschränkungen von Switch. Es ist eine Sache, die uns wirklich beunruhigt hat, wir würden es gerne tun, wir denken immer darüber nach, aber im Moment keine Pläne."

Das Interview dreht sich auch um Fatal Fury (Garou) und seine mysteriösen Silhouetten.