Apple hat die iPhone 14-Linie angekündigt

Das gestrige Apple Event war ein ziemlich großes Ereignis, bei dem der kalifornische Technologieriese eine Reihe neuer tragbarer und nutzbarer Geräte ankündigte. Während dies neue Apple Watches und ein Update für AirPods Pro beinhaltete, war der Star der Show die nächste Iteration von iPhones - die 14-Linie.

In der gesamten Serie gibt es insgesamt vier Produkte zu testen, das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max. Für das Startmodell (das 14) können wir uns auf ein Gerät freuen, das kein massiver Sprung vom iPhone 13 ist, da es auf einer leicht aufgebockten Version des A15-Chips läuft, der seinen Vorgänger angetrieben hat. Davon abgesehen hat es einen Bildschirm mit einem Kontrastverhältnis von 2.000.000: 1, der mit einer Spitzenhelligkeit von 1200 Nits arbeitet, was bedeutet, dass er sehr, sehr scharf aussehen sollte. Die 14 werden bei £ 849 / € 1.019 verkauft.

Der 14 Plus ist eine ähnliche Geschichte, da seine Hauptunterschiede in Form eines größeren Bildschirms und einer besseren Akkulaufzeit liegen. Dies wird bei £ 949 / € 1,169 im Einzelhandel beginnen.

Was den 14 Pro und Pro Max betrifft, so wird dies eine kleine Verbesserung sein, da diese Produkte auf einem A16-Chipsatz laufen, keine Kerbe haben (stattdessen hat es eine dynamische Insel, die sich an das anpasst, was Sie tun) und auch keinen Preisanstieg erhält. Da diese beiden ab £ 1.099 / € 1.329 bzw. £ 1.199 / € 1.479 verkauft werden.

Wann jeder vorbestellbar und verfügbar sein wird, können alle vier morgen bestellt werden, wobei alles außer dem Plus am 16. September auf den Markt kommt - das Plus wird ab dem 7. Oktober kommen.