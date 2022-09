Forza Horizon 5 hat gerade eine brandneue elektrische Limousine bekommen

HQ

Playground Games hat sich mit dem chinesischen Automobilhersteller XPENG zusammengetan, um die neueste Elektrolimousine des Unternehmens ins Spiel zu bringen. Bekannt als der XPENG P7, wurde dieses Auto mit Blick auf Leistung und intelligente Funktionen entwickelt und kann 100 km / h in blasenstarken 4,5 Sekunden erreichen.

"Wir wollen Menschen aus aller Welt das bisher stilvollste und anspruchsvollste Elektroauto bieten. Die Zusammenarbeit mit Forza Horizon 5 wird es XPENG-Fans ermöglichen, den Ansturm zu spüren, hinter dem Steuer des P7 zu sitzen. Für uns geht es auch darum, der Welt unsere innovativen Mobilitätslösungen zu zeigen", sagte Xiaopeng He, Chairman und CEO von XPENG.

Das Auto schließt sich dem Renntitel als Teil der neuesten Frühjahrs-Rotation der heißen Saison an, die vor wenigen Augenblicken begonnen hat. Es wird bis zur nächsten Rotation bleiben, die am 15. September sein wird. Was den Zeitpunkt betrifft, an dem das Auto selbst auf den Straßen erscheinen wird, so wurde uns gesagt, dass es bereits in China und Norwegen erhältlich ist und dass es 2023 in Dänemark, Schweden und den Niederlanden debütieren wird.