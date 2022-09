Phantom Liberty ist die einzige geplante Cyberpunk 2077 Erweiterung

HQ

Die meisten Leute würden wahrscheinlich zustimmen, dass The Witcher 3: Wild Hunt ein brillantes Spiel war, das durch die beiden sehr gut gemachten Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine, die sich wie brandneue Mini-Abenteuer anfühlten, noch weiter verbessert wurde.

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass das neueste Spiel des Studios, Cyberpunk 2077, auch mit Erweiterungen ergänzt werden würde, und kürzlich wurde Phantom Liberty enthüllt. Aber es scheint, dass dies die einzige Erweiterung sein wird, die wir für das Spiel bekommen werden, obwohl das Studio zuvor behauptet hat, dass es zwei von ihnen geben würde.

In den YouTube-Kommentaren zum Phantom Liberty Trailer schrieb gestern der offizielle CD Projekt Red Account an einen Fan: "Freut mich zu hören, dass wir euer Interesse geweckt haben! Was die Zukunft betrifft, so ist Phantom Liberty die einzige geplante Erweiterung für Cyberpunk 2077."

Eine sehr vernünftige Vermutung ist, dass CD Projekt Reds extrem verpfuschter Start des Spiels und das massive Unterfangen, es wiederherzustellen, einfach zu viele Ressourcen vom Studio genommen hat. Sie wollen wahrscheinlich zu anderen Projekten wie dem kommenden The Witcher-Spiel übergehen, um einen Neuanfang zu bekommen, anstatt Cyberpunk 2077 zu flicken.

