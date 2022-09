A Plague Tale: Requiem-Synchronsprecher vorgestellt

HQ

Wir liebten Arya Stark genauso wie jeden anderen in der Game of Thrones-Serie, brillant gespielt von Maisie Williams. Aber wir haben eine andere weibliche Figur mit einigen ähnlichen Eigenschaften in ungefähr dem gleichen Alter in der wunderbaren Welt der Videospiele, die genauso cool ist, und das ist Amicia de Rune.

Das ist wahrscheinlich noch kein bekannter Name, aber sie war die Protagonistin von A Plague Tale: Innocence und half und beschützte ihren Bruder Hugo in einer sehr feindlichen französischen mittelalterlichen Welt. Ein großer Teil ihrer felsenfesten Persönlichkeit kam von der Synchronsprecherin Charlotte McBurney. Am 18. Oktober ist Amicia in einem zweiten Abenteuer namens A Plague Tale: Requiem zurück, und jetzt hat der Entwickler Asobo Studio die Hauptbesetzung des Spiels vorgestellt - und glücklicherweise wird McBurney ihre Rolle wieder aufnehmen:



Charlotte McBurney für Amicia de Rune (OT: Amicia de Rune)



Logan Hannan für Hugo de Rune (OT: Hugo de Rune)



Kit Connor - Lucas



Lucy Briggs-Owen - Béatrice de Rune



A Plague Tale: Requiem erscheint für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X. Es wird auch eine Cloud-basierte Switch-Version geben und das Abenteuer ist ab Tag 1 auch im Game Pass enthalten.