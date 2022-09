Triff die Batman-Familie im neuen Video zu Gotham Knights

HQ

Am 21. Oktober ist es endlich an der Zeit, Gotham Knights zu spielen, nach mehreren ziemlich großen Verzögerungen und auch verschrotteten Versionen für Playstation 4 und Xbox One. Jetzt denkt Warner Bros. Games Montréal, dass es an der Zeit ist, die Ursprünge der Protagonisten dieses Abenteuers kennenzulernen.

Deshalb können wir ihnen hinter den Kulissen folgen, um eine angemessene Einführung in Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin zu erhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie sie sich von ihren Comic-Gegenstücken unterscheiden. Wir erfahren auch mehr darüber, wie die Entwickler versucht haben, ihre Persönlichkeiten im Abenteuer zum Vorschein zu bringen.