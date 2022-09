Dritte Staffel von Pennyworth: The Origins of Batman im ersten Trailer gezeigt

HQ

Alfred Pennyworth war schon immer in allen Batman-Inkarnationen dabei, aber wir haben nie viel über ihn gewusst, trotz der Tatsache, dass er ein sehr interessantes Leben hatte (einschließlich der Tatsache, dass er ein ehemaliger britischer Soldat des Special Air Service war), bevor er Batmans engster Verbündeter wurde. Die TV-Serie Pennyworth wollte diese Tatsache ändern und ließ den Butler endlich zum Star seiner eigenen Show werden.

Dies wurde ein ziemlich großer Hit, der eine zweite Staffel hervorbrachte und eine dritte war auch geplant, bevor die Pandemie passierte. Aber besser spät als nie und Staffel 3 der Serie, die jetzt einen Untertitel bekommen hat, Pennyworth: The Origins of Batman's Butler, feiert am 6. Oktober auf HBO Max Premiere.

Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an, sicherlich können wir nicht die einzigen sein, die sich auf diesen freuen?