Atomic Heart auf 2023 verschoben

Als Sie vor ein paar Wochen wirklich den erstaunlichen Kampftrailer des Spiels teilten, bemerkte ich, dass das Fehlen eines Veröffentlichungsfensters mich extrem sicher machte, dass Mundfish Atomic Heart leise auf 2023 hinauszögerte. Das führte dazu, dass viele von Ihnen darauf hinwiesen, dass der Twitter-Account der Entwickler behauptete, dass er noch in diesem Jahr starten sollte, aber jetzt haben wir ein großartiges Beispiel dafür, warum Sie Ihrem Bauchgefühl vertrauen sollten.

Denn Mundfish hat heute in einer Erklärung einige gute und schlechte Nachrichten für uns. Die gute Nachricht ist, dass sie mit Focus Entertainment endlich einen Publisher für das Spiel gefunden haben. "Leider" ist die schlechte Nachricht, dass die Entwickler mehr Zeit brauchen, um etwas Feinschliff zu machen, also haben sie beschlossen, Atomic Heart auf das erste Quartal 2023 alias Winter zu verschieben. Ein genaues Datum wird "in Kürze" bekannt gegeben.