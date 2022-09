Call of Duty wird nach aktuellem Deal nur noch 3 Jahre auf PlayStation weiterlaufen

HQ

Jeder bei Microsoft hat sich sehr vorsichtig formuliert, als er nach der Zukunft von Call of Duty auf PlayStation gefragt wurde, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, Activision Blizzard kaufen zu wollen. Seit Brad Smith, Präsident von Microsoft, im März sagte , dass sie Call of Duty und andere große Franchises "über die bestehende Vereinbarung hinaus und in die Zukunft" veröffentlichen würden, haben sich Leute wie Phil Spencer für "mehrere weitere Jahre" und ähnliche Aussagen entschieden, die viel Raum für Interpretationen lassen. Dafür gibt es offenbar einen sehr guten Grund.

PlayStation-CEO Jim Ryan hat gamesindustry.biz eine Erklärung abgegeben, in der behauptet wird, dass Microsofts Angebot darin bestand, Call of Duty-Spiele nach der aktuellen Vereinbarung mit Activision 3 Jahre lang auf PlayStation zu veröffentlichen. Ein Angebot, das er offensichtlich als "auf vielen Ebenen unzureichend" bezeichnet.

Nur um hervorzuheben, wie kindergartenartig dieses Argument geworden ist, gibt Ryan diesen Grund an, sich jetzt zu äußern:

"Ich hatte nicht die Absicht, das zu kommentieren, was ich als private Geschäftsdiskussion verstand, aber ich habe das Bedürfnis, die Sache richtig zu stellen, weil Phil Spencer dies in das öffentliche Forum gebracht hat."

Sie können absolut sicher sein, dass Microsoft aus diesem Grund einen neuen Kommentar abgeben wird, da Ryans Aussage einer der letzten Versuche ist, die verschiedenen Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt dazu zu bringen, Activision Blizzard davon abzuhalten, Teil der Xbox Game Studios zu werden.