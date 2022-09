Eivors Geschichte wird in Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter später in diesem Jahr zu Ende gehen

HQ

In letzter Zeit gab es eine Fülle von Assassin's Creed-Neuigkeiten, alles dank des Assassin's Creed Showcase beim heutigen Ubisoft Forward-Event. Zwischen neuen Spielen und einem tieferen Blick auf Assassin's Creed Mirage nutzte Ubisoft auch die Gelegenheit, um zu enthüllen, was als nächstes für Assassin's Creed Valhalla kommt.

Anscheinend als das Ende der Reise von Assassin's Creed Valhalla angesehen, wurde es vom Director of Post-Launch-Inhalten des Spiels, Gareth Glover, erwähnt, dass wir später in diesem Jahr eine letzte Reise mit Eivor unternehmen werden.

Als Teil einer Erfahrung, die als Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter bekannt ist, werden Eivor und ihre Verbindung zu Odin erneut erforscht, und Eivor wird auch Ravensthorpe für einen letzten Jolly hinter sich lassen, was hoffentlich sogar erklären wird, wie Eivors Grab in Vinland (oder Nordamerika, wie wir es heute nennen) gelandet ist. Die Details für den kommenden Stapel von Inhalten bleiben spärlich, aber wir wissen, dass Basim (oder Loki, oder was auch immer er in der heutigen Zeit ist) involviert ist, also wird es vielleicht eine Verbindung mit Mirage von 2023 geben, die den Charakter als seinen Protagonisten sehen wird.

Andernfalls können wir hinzufügen, dass dies ein freier Questbogen sein wird, also erwarten Sie vielleicht keine Erfahrung, die so groß und weitläufig ist wie Wrath of the Druids, The Siege of Paris oder Dawn of Ragnarök, auch wenn der narrative Inhalt trotzdem interessant sein sollte. Es wird auch irgendwann im Jahr 2022 landen, obwohl ein genaues Datum noch nicht bekannt gegeben wurde.