Ein langer Assassin's Creed Mirage-Trailer wurde gerade auf der Ubisoft Forward gezeigt

Verschiedene Berichte, Gerüchte und Lecks in den letzten Wochen und Monaten haben alle möglichen Details darüber geliefert, was Ubisoft für die Marke Assassin's Creed auf Lager hat, von denen viele gerade in offiziellerer Funktion als Teil des Assassin's Creed Showcase beim heutigen Ubisoft Forward enthüllt wurden. Aber da der nächste auf dem Spiel das ehemals enthüllte Assassin's Creed Mirage ist, erwarteten wir, während des Showcases ziemlich viel über das Spiel zu sehen und zu lernen, und bis zu einem gewissen Grad haben wir es getan.

Und ich formuliere es als "bis zu einem gewissen Grad", da es immer noch viele unbeantwortete Fragen gibt, da das tatsächliche Gameplay fehlt. Glücklicherweise haben wir einen langen filmischen Trailer bekommen, der anzeigt, was das Spiel bieten wird, der sich mit der Reise befasst, die Basim während der gesamten Geschichte des Spiels unternehmen wird, von einem mickrigen Straßendieb bis zu einem Lehrlings-Attentäter, bevor er ein Meister-Attentäter wird.

Der Trailer gab uns auch eine Vorstellung davon, wie die Spielversion von Bagdad aussehen wird, welche Art von Waffen und Tricks die Attentäter (oder besser gesagt Hidden Ones) im Ärmel haben werden, und zeigte sogar eine große Menge an Bildschirmzeit für Shohrer Aghdashloos Roshan, die Person, die Basims Mentor in Mirage sein wird. Wir möchten Sie bitten, sich den Trailer auch bis zum Ende anzusehen, da eine übernatürliche und gruselige Kreatur auftaucht, was uns in unserem Interview mit der Regisseurin Sarah Beaulieu gesagt wurde, dass sie in Wirklichkeit ein Geist ist.

Wenn Sie sich darauf freuen können, Basims Geschichte zu sehen und Assassin's Creed Mirage zu spielen, war Ubisoft nur bereit zu bestätigen, dass das Spiel ab dem aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2023 auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen würde.