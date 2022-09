Wir erfahren mehr über mittelalterliche, aber mit Mecha gefüllte Warlander

HQ

Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen 2020er Clock Drive kündigte Plaion heute Warlander an, und genau in diesem Moment können wir euch mehr erzählen, nachdem wir mit Regisseur Yoichi Take auf der Gamescom gesprochen haben. Hier ist die Gesamtbeschreibung des bevorstehenden Third-Person-Free-to-Play-MMOs:

"Als wir die Idee für Warlander hatten, wussten wir zu der Zeit bereits, dass es viele Spiele im MOBA-Genre, im Battle-Royale-Genre, im Multiplayer-Shooter-Genre usw. gibt. Wir dachten: Es gibt schon viele dieser Spiele, es gibt schon genug Leute, die damit zufrieden sind. Und wir wollten etwas machen, das zwei bis drei Jahre nach Beginn der Entwicklung wie das nächste große Ding sein würde. Das ist es, was wir mit Warlander anstrebten, und insbesondere wollten wir ein Spiel machen, das Spieler, die Hack- und Slash-Spiele genießen, glücklich macht, so wie die Verwendung von Schwert und Schild und den Kampf aus nächster Nähe und persönlich, sowie Spieler, die gerne Dinge schießen, die gerne aus der Ferne kämpfen".

Sie können auf dem vollständigen Interview spielen (zwinkern, zwinkern), um mehr darüber zu erfahren, wie Spieler zusammenarbeiten können, das Setting, einschließlich Mechas in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, und mehr:

Warlander lädt die Spieler ein, die Festung anderer ab Montag, dem 12. September, mit seiner offenen Beta auf dem PC zu belagern. Es wird in Zukunft auch auf Konsolen veröffentlicht.