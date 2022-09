Der Indie, der Partyspiele revolutioniert, heißt Welcome to Empyreum

HQ

Eines der Projekte, die wir während der Gamepolis 2022 sehen konnten und denen wir bis jetzt nicht gerecht geworden waren, war Welcome to Empyreum von Tapioca Games, das von DEV, PlayStation Talents und der Trazos School unterstützt wird. Es ist ein Partyspiel für ein bis vier Spieler, in dem wir Reinigungspersonal eines luxuriösen Hotels werden und wir die eigenartigen Zimmer desselben reinigen und auch andere Aufgaben ausführen müssen, die für die Zufriedenheit seiner Gäste ein wenig verrückt sind.

Der Titel, ohne festes Veröffentlichungsdatum, aber immer noch für dieses Jahr geplant, wie auf seiner Steam-Seite angegeben, hat einige Ähnlichkeiten mit anderen Partyspielen wie Overcooked, Mario Party oder Moving Out.

Über all dies konnten wir uns mit Darío Pérez, dem Produzenten des Spiels, unterhalten, der uns von der Vielfalt der Systeme und Minispiele erzählte, die Welcome to Empyreum beinhaltet, da jeder Raum eine andere Spieldynamik haben wird, während wir manchmal neugierige Aufgaben ausführen müssen, wie z.B. fleischfressende Pflanzen füttern, ohne zu sterben, oder uns um ein Baby zu kümmern und das Chaos im Raum aufzuheben, bevor seine Eltern zurückkehren.

Obwohl Perez betonte, dass die Inspiration von Titeln wie dem bereits erwähnten Overcooked oder Mario Party bei der Entwicklung wichtig war, versicherte er uns, dass sowohl das Endziel als auch das Gameplay ziemlich differenziert sind und ihren eigenen Stil haben. Das Reinigen des staubgefüllten Bodens erinnerte uns an Splatoon 3-Spiele, und auch das Spielfortschrittssystem hat leichte Ähnlichkeiten mit Luigi's Mansion 3, da das Abschließen einer Etage uns zur nächsten führt, ähnlich wie Marios gruseliger Bruder es tat, als er Geister einfing. Jedes Level sauber zu lassen, ist das Hauptziel des Spiels, und so hat Dario Perez es uns erklärt.

"Zuerst betrittst du den Raum, dann reinigst du ihn komplett und gehst zum nächsten über. Wenn Sie alle Räume auf der Etage abgeschlossen haben, vervollständigen Sie die Ebene. Sie können aber auch einige Räume verlassen, ohne 100% zu reinigen, um Zeit zu sparen. Das wäre das Hauptziel. Denn Zeit ist auch wichtig, um zu gewinnen."

Welcome to Empyreum wird bald sein Veröffentlichungsdatum bekannt geben, aber zumindest wissen wir bereits, dass es neben der PC-Version auch für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch kommen wird.