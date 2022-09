3 Millionen Menschen haben PowerWash Simulator gespielt

HQ

PowerWash Simulator wurde erst im Juli offiziell veröffentlicht, als es auf Xbox und PC ankam (sogar als Day-One-Game-Pass-Titel). Aber seitdem scheint das Spiel zum Erfolg geschossen zu sein, bis zu dem Punkt, an dem der Titel nun den Meilenstein von drei Millionen Spielern bereits überschritten hat.

Dieser Erfolg hat die Fans dazu gebracht, sich zu fragen, wann oder ob die PlayStation-Version des Spiels debütieren wird, wobei der offizielle Twitter-Account des Spiels mit den Worten antwortete: "Wir konzentrieren uns im Moment auf Xbox und PC, werden aber alle wissen lassen, wenn sich das ändert."

Was die nächsten Schritte für PowerWash Simulator betrifft, so hat der Entwickler Futurlab einen Nominierungsprozess für das Spiel eröffnet, in dem untersucht wird, was die Community als den nächsten schmutzigen Gegenstand sehen möchte, den sie mit Sauberkeit glänzen lassen.