Marvel's Midnight Suns stellt uns The Hunter vor

Marvel's Midnight Suns könnte kürzlich von einer weiteren Verzögerung betroffen sein und wird erst Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Glücklicherweise hat dies Firaxis Games nicht daran gehindert, weiterhin Hype-Arbeit zu leisten, und in einem neuen Trailer werden wir jetzt richtig in The Hunter eingeführt.

Wir werden Ihnen verzeihen, wenn Sie mit diesem Marvel-Superhelden nicht vertraut sind, da es sich um einen originellen Charakter handelt, der für das Spiel geschaffen wurde. Der Hunter ist auch vollständig anpassbar, hat aber eine richtige Hintergrundgeschichte, die in die Gesamtüberlieferung passt. Wenn Sie mehr über diesen Charakter erfahren möchten und wie er / sie in das Abenteuer passt, schauen Sie sich den Trailer unten an.