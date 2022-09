Oda über die mysteriösen Silhouetten hinter Rock Howard im Teaser von Fatal Fury

HQ

Wir haben neulich auf der Gamescom viel über The King of Fighters XV gespielt und gesprochen, aber als wir sahen, wie ein neues Fatal Fury (Garou in Japan) vor einem Monat bei Evo grünes Licht erhielt, mussten wir nur mit Yasuyuki Oda kämpfen, um mehr Informationen über das neue Projekt zu erhalten.

"Wir hatten bereits viel großen Erfolg damit, Samurai Shodown zurückzubringen, auch eine Art IP, die schon eine Weile schläft", erklärt SNKs Chefproduzent im Interview unten, wie das neue Projekt entstanden ist. "Und wenn ich mir Garou und Fatal Fury anschaue, halte ich es wirklich für ein sehr ikonisches SNK-Franchise. Es hatte auch immer eine sehr tiefe Geschichte und Überlieferung drum herum, also hatten die Fans so lange gewartet, ich möchte sicherstellen, dass ich etwas erschaffe, das sie glücklich macht, aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir Funktionen und Zugänglichkeitsoptionen haben, damit andere neue Fans kommen und das Spiel spielen und auch Spaß haben können. "

HQ

"Nach der Ankündigung", erinnert sich der japanische Produzent an die Reaktion darauf, "und vor allem bei Evo und auf der Bühne zu sein und die Energie der Menge und so weiter zu spüren, und dann zurück ins Hotel zu gehen und zu sehen, dass es so war, als ob es tatsächlich wirklich wie die Mainstream-Nachrichten in Japan war, sogar, wann immer wir zu Hause sind und so. Ich war wirklich überrascht, aber auch sehr glücklich, diese Art von Reaktion zu sehen."

Auf die Frage, ob das veröffentlichte Artwork Hinweise auf die visuelle Herangehensweise des Spiels oder die Kämpfer selbst verbergen könnte, stellt Oda-san klar, dass es "weniger um die Art Direction geht, aber ich würde sagen, das Hauptziel für uns war es, die Leute ein bisschen auf die Weltkulisse und die Überlieferung aufmerksam zu machen. Wenn man also hinter die Hauptfigur Rock [Howard] schaut, sieht man zwei Silhouetten anderer Charaktere, also wollen wir, dass die Leute denken: 'Oh wow, sie werden auftauchen ... Was für eine Art von Geschichte wird das sein, fange an, ihre Fantasie wirklich anzuregen". Also, wer denkst du, sind diese beiden Charaktere und welche Art von Geschichte erwartest du von der neuen Fatal Fury?