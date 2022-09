KoF XVs Team Samurai bringt "coole Moves, die du nicht machen könntest" in Shodown

HQ

Wie Anfang August im Rahmen von Evo und nach der Veröffentlichung des DLC Team Awakened Orochi angekündigt, wird der beliebte Brawler The King of Fighters XV - der erst im Februar veröffentlicht wurde, aber angesichts seiner schieren Menge an Inhalten schon länger da ist - seine spielbare Liste mit dem kommenden Team Samurai DLC noch weiter ausbauen. ein Paket mit dem Trio von Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger aus der Samurai Shodown-Serie. Auf der Gamescom haben wir neulich ein paar Matches gespielt, um uns wieder in Nakoruru und ihren Falken Mamahaha zu verlieben, und Vorsicht, sie packen einige starke Schläge ein, wenn sie sich für einen langsameren, fokussierten Kampfansatz entscheiden, der bei weiblichen Charakteren nicht die Norm ist. Danach kamen wir mit Yasuyuki Oda ins Gespräch, um mehr über die Kämpfer zu erfahren.

"In diesem Herbst haben wir das Team Samurai, das der letzte Teil dieser Saison von KoF XV sein wird", erinnert sich Mr. Oda. "Ich würde sagen, dass das ursprüngliche Spiel, aus dem sie kommen, Samurai Shodown, sehr unterschiedlich ist, aber dieses Mal machen sie viel mehr Spaß ... nicht mehr Spaß, aber sehr KoF-Stil, also gibt es viele wirklich coole Moves und Dinge, die man mit ihnen machen kann, die man mit ihnen in den vorherigen Spielen nicht machen könnte."

Mit diesen wird KoF XV bis zum Ende dieses Jahres nicht weniger als 53 Charaktere gesammelt haben, also haben wir uns gefragt, wie das Team von SNK arbeitet, um die Dinge im Gleichgewicht zu halten, was bei kompetitiven Spielen von entscheidender Bedeutung ist.

"Offensichtlich gibt es viele verschiedene Dinge und Charaktere haben viele einzigartige Eigenschaften", erklärt Mr. Oda im Videointerview, "besonders in KoF, das aus verschiedenen Spielen und solchen Dingen kommt, also ist es sehr schwierig. Normalerweise schauen wir uns Dinge wie Turnierergebnisse und auch nur allgemeine Gameplay-Daten und dergleichen an, und wir kommen zusammen, um als Team zu sprechen, um das zu finden, was wir für die beste Lösung halten. Es ist sehr schwer, die perfekte Balance zu finden, natürlich weiß das jeder Entwickler da draußen, aber wir tun unser Bestes, um dem so nahe wie möglich zu kommen."

Wer ist deine Hauptsache für KoF XV? Spielt weiter, um mehr über Nakoruru, das Kampfgenre und das kommende Fatal Fury zu erfahren...