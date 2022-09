Gundam Evolution startet in ein paar Wochen auf dem PC

HQ

Der 6v6-Team-Shooter, der im Gundam-Universum spielt, Gundam Evolution, hat jetzt offiziell ein Veröffentlichungsdatum. Wie in einem neuen Trailer erwähnt, können wir sehen, dass der Titel am 22. September 2022 auf dem PC landen soll, aber das wird leider nicht der Fall für die Konsoleneditionen des Spiels sein, da diese erst am 1. Dezember erscheinen werden.

Das Free-to-Play-Spiel scheint ein ähnliches Gameplay wie Overwatch zu haben, ein weiterer Helden-Shooter, mit verschiedenen Charaktertypen, die sich alle zusammenschließen und einem gegnerischen Team in einem Kampf um ein Ziel gegenüberstehen. Was die verfügbaren Charaktere betrifft, so werden uns bei der Veröffentlichung insgesamt 12 Anzüge versprochen, aber es wird auch darauf hingewiesen, dass dem Spiel in Zukunft zusätzliche Anzüge hinzugefügt werden.

Sie können einen Blick auf den neuesten Trailer zu Gundam Evolution unten werfen und das Spiel in ein paar Wochen spielen.