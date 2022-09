Sony veröffentlicht graues Camo-PS5-Zubehör später in diesem Herbst

HQ

Sony hat in den letzten Monaten langsam an offiziellen Möglichkeiten gearbeitet, wie Sie Ihre PlayStation 5-Konsole anpassen können, mit rosa, blau, schwarz und mehr, Konsolenabdeckungen und DualSense-Controllern. Bald wird eine weitere Variante zu dieser Kollektion hinzukommen.

Wie im PlayStation Blog angekündigt, wird Gray Camouflage später in diesem Herbst eine verfügbare Farboption für interessierte Fans sein, um ihre Konsole (über Hüllen) anzupassen oder stattdessen einen einzigartigen DualSense-Controller oder ein Pulse 3D-Headset zu erwerben.

Uns wurde gesagt, dass die Vorbestellungen für die Gray Camouflage-Kollektion am 15. September beginnen werden und dass die DualSense- und Konsolencover am 14. Oktober auf den Markt kommen werden. Das Pulse 3D-Headset wird im Dezember eintreffen. Es sollte auch beachtet werden, dass je nach Region die Startzeiten für jedes Produkt variieren können und dass diejenigen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und den USA verfügbar sein werden, um einige dieser Artikel über den Early Access über den PlayStation Direct Store zu erhalten.