Wir schauen uns We Are OFK auf der heutigen GR Live an

HQ

Vor ein paar Wochen startete der Entwickler Team OFK die erste Episode seines musikalischen Biopics und narrativen Videospiels We Are OFK. Seitdem hat der Entwickler wöchentlich neue Episoden veröffentlicht, und wir sind fast in der Phase, in der die volle We Are OFK-Erfahrung verfügbar ist.

Da dies der Fall ist, dachten wir, dass heute ein großartiger Tag ist, um in den Titel des heutigen GR Live einzutauchen, wo unsere eigene Rebeca die erste der verfügbaren Episoden hosten und auschecken wird. Besuchen Sie sie auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, um etwa eine Stunde Spaß zu haben.

Und bis Rebeca live geht, lesen Sie auch unsere vollständige Rezension von We Are OFK hier, um unsere Meinungen zum Spiel zu sehen.