Disney Dreamlight Valley, Metal: Hellsinger und Super-Pets kommen zum Game Pass

Die Herbstaufstellung für den Game Pass wurde erheblich dünner, als bekannt wurde, dass sowohl Redfall als auch Starfield bis zum Frühjahr 2023 verschoben würden. Glücklicherweise scheint Microsoft das Gleiche zu denken und erhöht daher seine Drittanbieter-Ausgabe für ihren Abonnementdienst, der jetzt eine neue Runde von Spielen erhalten hat, die für die erste Septemberhälfte hinzugefügt werden.

Dieses Mal gibt es viele Goodies, bei denen wir Ihnen empfehlen können, Disneys Stardew Valley und Animal Crossing: New Horizons-Anwärter Dreamlight Valley zu besuchen. Hier ist, was zu erwarten ist und wann:



Disney Dreamlight Valley - Founder's Edition (Cloud, Konsole und PC) - Heute!

(Cloud, Konsole und PC) - Heute!

Opus Magnum (PC) - Heute!



Train Sim World 3 (Konsole und PC) - Heute!



Ashes of the Singularity: Eskalation (PC) - 13. September



DC League of Super-Pets (Cloud, Konsole und PC) - 13. September



You Suck at Parking (Cloud, Konsole und PC) - 14. September



Despot's Game (Konsole und PC) - 15. September



Metal: Hellsinger (PC und Xbox Series X|S) - 15. September



Wie es Tradition ist, gibt es auch andere Vorteile wie DLC, Perks und Spiele, die eine Touch-Steuerung für Xbox Cloud Gaming erhalten. Sie können mehr darüber lesen, was diese Runde auf Xbox Wire zu bieten hat.

Leider gibt es auch einige Titel, die den Dienst verlassen. Wenn Sie welche behalten möchten, erhalten Sie mit dem Game Pass bis zu 20% Rabatt, bis sie am 15. September entfernt werden: