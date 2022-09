Cobra Kai 2: Dojo's Rising-Gameplay im kurzen Teaser gezeigt

Cobra Kai: Staffel 5 feiert am 9. September auf Netflix Premiere, aber das ist nicht alles, worauf sich Fans der Serie freuen können. Es gibt auch ein neues Spiel am 14. Oktober namens Cobra Kai 2: Dojo's Rising.

Bisher haben wir nichts davon gesehen, was selten ein gutes Zeichen so kurz vor dem Start ist, und vielleicht haben Flux Games und GameMill Entertainment deshalb beschlossen, einen Ausschnitt auf Twitter zu teilen. Schauen Sie sich den Teaser unten an. Es sieht nicht gerade wie Game of the Year-Material aus, aber hoffen wir, dass es uns alle überraschen wird, wenn es tatsächlich veröffentlicht wird.