All Quiet on the Western Front in atemberaubendem Trailer gezeigt

HQ

Es gibt einige wirklich, wirklich großartige Filme aus dem Zweiten Weltkrieg zur Auswahl, aber nicht einmal annähernd genug, die auf dem Ersten Weltkrieg basieren. Dies könnte sich jedoch ändern und in den letzten zehn Jahren wurden Filme wie Beneath Hill 60, War Horse, They Shall Not Grow Old und 1917 veröffentlicht.

Und im Oktober ist es Zeit für ein weiteres, diesmal auf Netflix. Es heißt All Quiet on the Western Front und basiert auf einem der besten Kriegsromane, die jemals geschrieben wurden, geschaffen vom deutschen Autor Erich Maria Remarque. Es wurde schon einmal gedreht, aber nie als Big-Budget-Projekt, und alle Schauspieler sprechen Deutsch, um die Authentizität zu bewahren.

Wenn der erste Trailer etwas ist, woran man sich orientieren kann, erwartet uns ein Film, der so aussieht, als könnte er genauso schwer zu sehen sein wie einst Saving Private Ryan, und eine deutliche Erinnerung daran, wie schrecklich Krieg wirklich ist.

All Quiet on the Western Front feiert am 28. Oktober auf Netflix Premiere. Verpassen Sie diesen nicht.