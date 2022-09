Die Geschichte hinter Pentiment und die Entstehung seines künstlerischen Stils

HQ

Die Gamescom wird langsam hinter sich gelassen, aber nicht so all die Erfahrungen, Projekte und neuen Spiele, die veröffentlicht werden. All diese Titel werden noch zu den Spielern kommen und einige von ihnen sehen wirklich besonders aus und unterscheiden sich von allem, was wir gesehen haben. In diesem Fall sprechen wir über Pentiment, das von Obsidian entwickelte Spiel mit einem gewissen Touch von Umberto Ecos The Name of the Rose. Auf der Kölner Messe hatten wir das Glück, Pentiment-Direktor Josh Sawyer und Art Director Hannah Kennedy in einem Interview interviewen zu können, das Sie unten sehen können.

Eines der Dinge, die offensichtlich Ihre Aufmerksamkeit erregen, wenn Sie Pentiment sehen (und auch, wenn Sie es spielen, weil wir es ausprobieren und Ihnen unsere ersten Eindrücke erzählen konnten), ist der ausgeprägte künstlerische Stil des Spiels, inspiriert von mittelalterlichen Codices und Gravuren. Und über diese Zeitinspiration und wie sie die Handlung beeinflusst, kommentierten sie Folgendes:

"[Pentiment] spielt im frühen 16. Jahrhundert, in Bayern, das zu dieser Zeit nicht Teil Deutschlands, sondern Teil des Heiligen Römischen Reiches war. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gab es in Deutschland und im gesamten Römischen Reich eine Zeit großer Turbulenzen, weil die [Luther-] Reformation stattfand und der deutsche Bauernkrieg, es gab viele neue soziale und religiöse Ideen, also ja, das ist der Kontext, in dem wir unsere Geschichte haben wollten."

Offensichtlich waren die Kunst der Zeit und die Kultur der Zeit die Art und Weise, wie diese Episoden der Geschichte zu uns kamen, sei es in Chroniken, Stichen oder sogar in Musik und mündlicher Überlieferung. In diesem Fall übernimmt Hannah Kennedy das Ruder und erzählt uns, wie es war, diese Schnipsel der Geschichte zu nehmen und sie in den aktuellen Stil des Spiels mit seinen Vorteilen und Einschränkungen zu verwandeln.

"Eine der größten Herausforderungen war diese Zeitspanne zwischen dem Kunststil, der in erster Linie eliminiert wurde, Manuskripte, die Leute machten all diese Gemälde und machten Bücher von Hand und malten dann alle Illustrationen in ihnen und gingen dann zum Holzschnittdruck über und wie Illustrationen zu der Zeit aussahen. Wir wollten das im Spiel darstellen und beides haben... gezeigt und beide Arten von Übergangsgefühlen, um diese Zeitspanne zu spiegeln, also war das eine Herausforderung.""Wir bemerkten an diesem Punkt, dass wir Schwierigkeiten damit hatten ... Alle Illustrationen von Menschen, sogar in Szenen aus den Quellen der Kunst, auf die wir uns bezogen haben, sie sind alle in Dreiviertelansicht, sie haben nie nur eine Rückseite, wissen Sie, oder sogar nur eine Vorderseite. Also strukturierten wir unsere Szenen um diese Einschränkungen herum, so dass es sich gut anfühlte, als wir die Künste sahen, und es fühlte sich an, wissen Sie, zusammenhängend mit dem Stil der Illustrationen, die wir kopierten, aber dann formen wir einfach die Struktur um sie herum, um sie zu unterstützen. "

Sehr bald werden wir in der Lage sein, die Geschichte und Kunst von Pentiment zu genießen, da seine Veröffentlichung für November 15, 2022 geplant ist.