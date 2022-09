Ubisoft Forward 2022: Zeitplan, Programm und Spiele werden vorgestellt

HQ

Ubisofts eigenes Event, genannt Ubisoft Forward, kommt bald. Am Samstagabend, den 10. September (ab 19:35 Uhr BST / 20:35 Uhr mit der Pre-Show und um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ mit Beginn der offiziellen Sendung) werden wir Neuigkeiten über die Titel haben, die bereits auf dem Markt des französischen Unternehmens sind, und auch über diejenigen, die noch kommen werden. Alle Augen sind auf die Assassin's Creed-Serie gerichtet, nachdem letzte Woche Assassin's Creed Mirage angekündigt wurde, der neue Einzelspieler-Titel, der wie eine Rückkehr zu den Anfängen der Serie aussieht. Aber es wird noch mehr kommen.

Bevor die Show beginnt, wird es Ankündigungen über Titel geben, die bereits auf dem Markt sind, wie For Honor, Brawhalla, The Crew 2 und Anno 1800: Neue Staffeln, Inhalte, Charaktere werden das sein, was wir hier vor dem Hauptgang sehen werden.

Die Zukunft von Assassin's Creed geht durch Infinity, ein MMO, über das schon seit einiger Zeit gesprochen wird, und dies könnte die Zeit sein, es der Welt zu präsentieren. Wir können auch keine weitere wichtige Ubisoft-Veröffentlichung in diesem Jahr auslassen, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, die am 20. Oktober für Nintendo Switch erscheint. Ein paar Wochen später (8. November) kommt Skull & Bones, der Multiplayer-Piratentitel, der vom Schiffsmanagement von Assassin inspiriert wurde. Es wird auch seinen Platz im Live-Stream haben.

Ubisoft Forward wird auf YouTube- und Twitch-Kanälen mit Untertiteln in mehreren Sprachen verfügbar sein. Unter den Benutzern, die es auf der Amazon-Plattform sehen möchten, gibt es auch spezielle Drops ihrer Spiele, abhängig von der Betrachtungszeit, die Sie dem Ereignis widmen, und wir lassen sie unten, falls sie von Ihrem Interesse sind.