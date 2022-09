Mit dem Energiesparmodus der Xbox Series können Sie £ 60 pro Jahr auf Ihren Energierechnungen sparen

HQ

Heutzutage gibt es kein Gerede um den heißen Brei herum: Energierechnungen werden monströs teuer. Und aus diesem Grund ist es eine gute Idee, nach technisch versierten Wegen zu suchen, um Ihre monatlichen Kosten zu senken, und Microsoft scheint einen ziemlich anständigen zu haben.

Wie The Verge berichtet, könnten Sie durch die Verwendung des Energiesparmodus auf Xbox Series-Konsolen anstelle des Instant On-Modus in Großbritannien rund £ 4.93 pro Monat auf Ihren Rechnungen sparen. Dies geschieht unter der Annahme, dass Sie Ihre Xbox 24 Stunden am Tag im Standby-Modus halten, da der Instant On-Modus angeblich etwa 11-13 Watt an Leistung verbraucht, während der Energy Saver nur etwa 0,5 Watt verbraucht.

Zugegeben, es gibt Vorteile bei der Verwendung des Instant On-Modus, einschließlich der Möglichkeit, Ihre Konsole sofort zu spielen, ohne auf den Start warten zu müssen, aber gleichzeitig sind fast £ 5 pro Monat (£ 60 pro Jahr) ziemlich viel zu sparen, wenn Sie den Wechsel machen.