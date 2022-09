Supermassive arbeitet bereits an seinem nächsten Horrorspiel

HQ

The Quarry hat bereits debütiert und es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis auch The Dark Pictures: The Devil in Me eintrifft, aber Supermassive Games blickt bereits in die Zukunft. Wie in einem Interview mit VGC enthüllt, hat Studiodirektor Will Byers angekündigt, dass der Entwickler bereits an seinem nächsten Titel arbeitet, und einige Informationen darüber gegeben, wie es sein wird.

"Wir haben mit der Arbeit an [dem nächsten Spiel] begonnen. Ich kann Ihnen nicht wirklich viel darüber erzählen, aber wir haben angefangen. Auch hier ist es die gleiche Art von Horror-Genre, wir bleiben dabei. Es entspricht in der Größe dem Steinbruch ... und das ist ungefähr so viel, wie ich sagen kann, ohne zu viel zu verraten."

Byers fuhr mit ein wenig zusätzlicher Farbe fort und sagte: "Möglicherweise könnten wir ein bisschen wie ... Ich weiß nicht, wie weit wir die Sache mit dem Teenie-Horror weiter ausdehnen können, denn vor allem, wenn wir versuchen, es aufzumischen, wird die Anzahl der Überraschungen, die man dem hinzufügen kann, begrenzt. "

Was würdest du gerne sehen, wie Supermassive mit seinem nächsten Horrorspiel erforscht?