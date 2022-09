Elden Ring ist jetzt auch ein Comic

HQ

Elden Ring von FromSoftware wurde bereits im Februar 2022 veröffentlicht, und Sie können unsere Rezension darüber hier lesen. Das Spiel ist großartig mit einer großen, riesigen Welt, so dass Sie immer auch auf andere Medien expandieren können.

Die Muttergesellschaft von FromSoftware ist Kadokawa, einer der größten Verlage von Comics im Manga-Stil der Welt. Aus diesem Grund haben wir jetzt einen Comic ELDEN RING The Road to the Erdtree. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist eine Komödie, und die ersten 2 Ausgaben sind frei zu lesen. Sie heißen "You Thought This'd be Serious, Didn't You?" und "Probably Maiden". Die nächste Ausgabe erscheint am 19. September, sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch.

Der Comic im Manga-Stil wurde von Nikiichi Tobita, dem Schöpfer von A Cursed Sword's Daily Life, erstellt.

