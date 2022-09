USB4 Version 2.0 verspricht Geschwindigkeiten von 80 Gbit/s

HQ

Die USB Promoter Group hat bekannt gegeben, dass ein neues Update für USB-Kabel auf dem Weg ist und dass dieses darauf abzielt, das Angebot von USBs drastisch zu verbessern. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns gesagt, dass das, was als USB4 Version 2.0 bekannt ist, Geschwindigkeiten von bis zu 80 Gbit / s bringen wird, was etwa doppelt so schnell ist wie das, was USB4 und Thunderbolt 4 derzeit bieten.

Es gibt derzeit keine Erwähnung eines Veröffentlichungsdatums, wann dieses Kabel auf den Markt kommen wird, aber uns wurde gesagt, dass derzeit an USB3.2, DisplayPort und PCIe gearbeitet wird, damit diese leistungsfähigere Technologie nach besten Kräften genutzt werden kann.

Wenn wir mehr über die USB4 Version 2.0 erfahren, sind zwei geplante USB Developer Days-Ereignisse aufgeführt, die zwischen dem 1. und 2. November und dem 15. und 16. November stattfinden.