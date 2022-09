Top Gun: Maverick hat Black Panther an den heimischen Kinokassen überholt

HQ

Top Gun: Maverick kam Ende Mai heraus, und dennoch verdient der Film weiterhin täglich Geld auf der ganzen Welt. Da dies der Fall ist, können wir nun berichten, dass der von Tom Cruise überschriebene Film einen weiteren Meilenstein erreicht hat und zum fünfthöchsten Film aller Zeiten an den inländischen (US) Kinokassen geworden ist.

Dieser Erfolg bringt es vor Black Panther und bedeutet, dass sein nächstes Ziel Avatar sein wird, das in diesem Markt rund 60 Millionen Dollar voraus ist. Was das weltweite Kino betrifft, so starrt Top Gun: Maverick auf den 11. umsatzstärksten Film aller Zeiten, Frozen, der zum Zeitpunkt des Schreibens 9 Millionen Dollar vor ihm liegt.

In anderen Top Gun: Maverick-Nachrichten wurde kürzlich bekannt gegeben, wann der Film seine physische Veröffentlichung erhalten wird.