Mario Kart Tour verliert bald seine Lootboxen

Nintendo hat angekündigt, dass es Ende dieses Monats eine ziemlich bedeutende Änderung an seinem mobilen Rennspiel Mario Kart Tour vornehmen wird. In Form eines Updates Ende September wird der mobile Titel sein Lootbox-System verlieren, da der Entwickler stattdessen zu einem Spotlight-Store-Modell übergeht.

Wie in einem Tweet erwähnt, wird uns gesagt: "Der Kampfmodus wird zusammen mit einem Spotlight-Shop hinzugefügt, in dem Sie Rubine gegen Fahrer, Karts und Segelflugzeuge eintauschen können! Auch Rohre, die Sie mit Rubinen feuern können, werden entfernt. Weitere Informationen finden Sie in der Benachrichtigung."

Für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, sind die Lootboxen in dieser Situation die "Rohre, die Sie mit Rubinen abfeuern können". Die Idee ist, dass Sie die Rubinwährung ausgeben und im Gegenzug eine zufällige Belohnung aus der Pfeife kommt.

Gamesindustry.biz hat berichtet, dass die Analyseplattform Sensor Tower schätzt, dass Mario Kart Tour seit seiner Einführung im Jahr 2019 293 Millionen US-Dollar für Nintendo generiert hat, aber dass von dieser Zahl nicht alles auf Lootboxen zurückzuführen ist, da das Gold Pass-Abonnement in Höhe von 4,99 US-Dollar ebenfalls dazu beigetragen hat.