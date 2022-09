Norwegischer Film Trolls feiert im Dezember Premiere auf Netflix

HQ

Der international gefeierte Regisseur Roar Uthaug nimmt uns in seinem kommenden Netflix-exklusiven Film Troll mit auf eine Trolljagd. Dies wird der zweite Blockbuster sein, der auf den mythischen Fantasy-Kreaturen basiert, und definitiv etwas, nach dem es sich lohnt, Ausschau zu halten. Netflix selbst beschreibt den Film wie folgt.

"Tief im Inneren des Berges von Dovre erwacht etwas Gigantisches, nachdem es tausend Jahre lang gefangen war. Die Kreatur zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt, und nähert sich schnell der Hauptstadt Norwegens. Aber wie stoppt man etwas, von dem man dachte, dass es nur in der norwegischen Folklore existiert?"

Der Film soll am 1. Dezember Premiere feiern und zeigt Marie Wilmann neben Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen und Gard Eidsvold.

Was denkst du, klingt das spannend?